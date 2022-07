(Di giovedì 14 luglio 2022) "Oggi lesono statedopo il gol subito a freddo perché c'era il rischio di subire psicologicamente, soprattutto a causa dei 5 gol contro la Francia, la gara e farci trascinare via. ...

Pubblicità

glooit : Euro donne: ct Bertolini, brave le ragazze a reagire leggi su Gloo - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: #ItaliaIslanda 1-1 (0-1) nella seconda partita del gruppo D degli Europei di calcio femminile giocata a Manchester. L'Ita… - Agenzia_Ansa : #ItaliaIslanda 1-1 (0-1) nella seconda partita del gruppo D degli Europei di calcio femminile giocata a Manchester.… - SegirtNews : Euro donne, Italia-Islanda 1-1 - CORNERNEWS24 : #Calcio - Euro donne, Italia-Islanda 1-1 Lunedì le azzurre affrontano il Belgio -

"Oggi le ragazze sono state brave dopo il gol subito a freddo perché c'era il rischio di subire psicologicamente, soprattutto a causa dei 5 gol contro la Francia, la gara e farci trascinare via. ...Italia - Islanda 1 - 1 (0 - 1) nella seconda partita del gruppo D degli Europei di calcio femminile giocata a Manchester. L'Italia lunedì affronterà il Belgio. . 14 luglio 2022"Oggi le ragazze sono state brave dopo il gol subito a freddo perché c'era il rischio di subire psicologicamente, soprattutto a causa dei 5 gol contro la Francia, la gara e farci trascinare via. (ANSA ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...