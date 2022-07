Conference League 2022/2023, primo turno preliminare: tabellone e accoppiamenti (Di giovedì 14 luglio 2022) Il tabellone e gli accoppiamenti del primo turno preliminare di Conference League 2022/2023. Ci siamo, si entra nel vivo della terza competizione Uefa per club, il cui titolo nella prima edizione è stato vinto dalla Roma. Quest’anno per l’Italia in campo la Fiorentina, che però non comincia il suo percorso dalle fondamenta. Andiamo a scoprire di seguito gli accoppiamenti completi dell’affollatissimo primo turno. PROGRAMMA primo turno preliminare Alashkert (ARM) vs Hamrun Spartans (MLT) 1-0 Lechia Gda?sk (POL) vs Akademija Pandev (MKD) 4-1 Inter Turku (FIN) vs Drita (KOS) 1-0 0-3 Dinamo Tbilisi (GEO) vs Paide Linnameeskond (EST) ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Ile glideldi. Ci siamo, si entra nel vivo della terza competizione Uefa per club, il cui titolo nella prima edizione è stato vinto dalla Roma. Quest’anno per l’Italia in campo la Fiorentina, che però non comincia il suo percorso dalle fondamenta. Andiamo a scoprire di seguito glicompleti dell’affollatissimo. PROGRAMMAAlashkert (ARM) vs Hamrun Spartans (MLT) 1-0 Lechia Gda?sk (POL) vs Akademija Pandev (MKD) 4-1 Inter Turku (FIN) vs Drita (KOS) 1-0 0-3 Dinamo Tbilisi (GEO) vs Paide Linnameeskond (EST) ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ??? Mancini: “Al pari del successo in Conference League, vivo questo rinnovo come un nuovo punto di partenza: cresce… - LCuccarini : Poteva mancare la foto con la Coppa vinta in Conference League? ???? Sarà esposta al pubblico fino al 22 luglio, all… - sonoNAPnonITA : @Torrenapoli1 Ma come, solo pochi giorni fa il Presidente ha parlato di scudetto e tu ci parli di nuovi obiettivi a… - zazoomblog : Conference League 2022-2023: calendario programma date e sorteggi - #Conference #League #2022-2023: - FootyTippin : 14/07/22 - 19.45 UEFA Europa Conference League Tre Fiori v Fola Esch Fola Esch -2.5 Corner Handicap 1 Unit @ 1.96 #GamblingTwitter -