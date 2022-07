ASCOLTI TV 13 LUGLIO 2022 | SUPERQUARK 12 | 9% | LA STRADA DEL SILENZIO | CHI L’HA VISTO

Pubblicità

fabiofabbretti : #Superquark cala al 12.9%, #LaStradaDelSilenzio non entusiasma ma fa meglio de L'Ora (11.4%). Sempre bene… - Mattiabuonocore : La Strada del Silenzio parte dall'11.4% - infoitcultura : Ascolti TV 13 luglio 2022, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti - zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 13 luglio 2022: SuperQuark Chi l’ha visto? La strada del silenzio Chi vuole sposare mia mamma?… - ParliamoDiNews : Ascolti tv mercoledì 13 luglio 2022: SuperQuark, Chi l`ha visto?, La strada del silenzio, Chi vuole sposare mia mam… -

... su Rai 2, in prima serata La terza puntata di Tim Summer Hits 2022 va in onda giovedì 14in ... Ecco perché, anche questa sera, ci si aspetta un record in questi termini di. Tim Summer ...Come spiegheremo infatti nella recensione di For the People , dal 14su TIMVISION con le due stagioni inedite, la serie è stata cancellata qualche anno fa da ABC pernon eccelsi. In ...1 MILIONE 518 MILA SPETTATORI MEDI PER IL GP D’AUSTRIA DI F1418 MILA PER LA FINALE DI WIMBLEDON TRA DJOKOVIC E KYRGIOS320 MILA PER ...Ascolti tv 13 luglio 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ...