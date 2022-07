Alessandra Amoroso | polemica con un fan per una foto | “Ti dò una cellularata in faccia!”

(Di giovedì 14 luglio 2022) A distanza di un paio di settimane dall’autografo negato,è finita di nuovo al centro di unain seguito ad uno scambio di battute fatto con un fan durante Battiti Live a Bari. Nel video incriminato – che potete vedere qua sotto – si sente un uomo chiedere: “! Dai, per cortesia, unainsieme?“. La risposta della cantante non è tardata ad arrivare: “Ora me la faccio con lei una ragazza, ndr calma! Tu sei con lei? Perché se mi richiedi unati dò unain“. Il tono dal video sembra scherzoso, ma a quanto pare l’uomo non sembrerebbe aver colto dell’ironia dalle parole didato che ha scritto: “Nega sempree autografi! ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Dopo San Siro, Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con #TuttoAccadeTour d… - rtl1025 : ?? #TuttoAccadeSuRTL1025: accade che domani sera dalle 21 trasmetteremo in diretta da San Siro il primo concerto all… - TicketOneIT : ?Oggi 13 luglio 2022 è il giorno in cui “TUTTO ACCADE a San Siro” ? ??@AmorosoOF è pronta a conquistare il palco pi… - SalottoSandrina : RT @madamexposito: Alessandra Amoroso può piacere o meno ma stasera ha spaccato e ha dato l'ennesima prova di essere una grande Artista. #T… - soft_amoroso : RT @LaPic_93: Dico semplicemente che è stato il più bel concerto della mia vita! Mamma mia che spettacolo ci ha regalato Alessandra questa… -

di Andrea Laffranchi L'ex allieva di Maria De Filippi ha festeggiato il concerto numero 200. Novanta ballerini, orchestra e i Boomdabash ospiti È una festa tripla per. C'è una cifra tonda da celebrare, il concerto numero 200 di una carriera partita con la vittoria ad Amici nel 2009. C'è una prima volta, il debutto in uno stadio con 42 mila ...La doppia A, die di, scorre in bianco in nero sui tre maxi schermi. Mentre il coro di quasi 42mila urla 'Ale' per il 'Tutto accade a San Siro '. Lei arriva alle 21.15, protagonista per la sua ...“Vivere a colori” recita uno dei singoli più amati di Alessandra Amoroso e dobbiamo ammettere che il suo primo concerto allo Stadio San Siro di Milano ha sicuramente regalato un arcobaleno di emozioni ...Seconda “ragazza” italiana a calcare il palco Meazza, la prima è stata Laura Pausini. E le emozioni sue e di chi la segue hanno travalicato i confini in Radiovisione, su RTL 102.5 ...