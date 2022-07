Al Tour è il giorno dell’Alpe d’Huez, la cima di Coppi scalata a tempi record dai treni del doping (Di giovedì 14 luglio 2022) Il giorno dell’Alpe d’Huez è tipo il Natale del ciclismo. La salita-mito del Tour de France viene celebrata in varie salse da tutti i giornali sportivi del mondo, anche perché arriva proprio all’indomani di una delle più belle tappe della storia recente: la Jumbo, la squadra di Vingegaard ha consumato il dominio di Poga?ar, mandandolo in crisi sul Col del Granon. La nuova maglia gialla è il danese. Ma, appunto, ecco i 13 chilometri di salita e i 21 famosissimi tornanti dell’Alpe d’Huez, settanta anni la prima volta con Fausto Coppi: era il 1952. Coppi ci mise 45:22 minuti a fare la salita, a 18,25 chilometri orari. Un tempo incredibile per l’epoca, che ovviamente non entra nelle prime 200 salite della storia. El Paìs oggi racconta le più belle imprese ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilè tipo il Natale del ciclismo. La salita-mito delde France viene celebrata in varie salse da tutti i giornali sportivi del mondo, anche perché arriva proprio all’indomani di una delle più belle tappe della storia recente: la Jumbo, la squadra di Vingegaard ha consumato il dominio di Poga?ar, mandandolo in crisi sul Col del Granon. La nuova maglia gialla è il danese. Ma, appunto, ecco i 13 chilometri di salita e i 21 famosissimi tornanti, settanta anni la prima volta con Fausto: era il 1952.ci mise 45:22 minuti a fare la salita, a 18,25 chilometri orari. Un tempo incredibile per l’epoca, che ovviamente non entra nelle prime 200 salite della storia. El Paìs oggi racconta le più belle imprese ...

