WWE ancora "orfana" del campione: Roman Reigns non dovrebbe prendere parte ad Extreme Rules (Di mercoledì 13 luglio 2022) In quel di Westlemania 38, Roman Reigns ha sconfitto Brock Lesnar unificando i due titoli massimi della federzione di Stamford. Il rinnovo del suo contratto prevedeva meno apparizioni rispetto alle stagioni precedenti, infatti non ha presenziato ad alcuni eventi targati WWE come ad esempio Money in the Bank. Ovviamente apparirà a Summerslam per la rivincita con Lesnar ed a Cardiff in quel di Clash at the Castle ma a quanto pare mancherà ad un altro importante e storico evento. La locandina non mente L'8 ottobre, in quel di Philadelphia andrà in scena Extreme Rules. Sulla locandina promozionale della compagine appaiono diversi atleti, tra i quali Rollins, Lashley, McIntyre, Ripley, Riddle e Lynch. Assente il volto di Reigns, che molto probabilmente non prenderà parte a ...

