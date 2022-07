World Games, ritmica: Sofia Raffaeli fa doppio argento in pedana (Di mercoledì 13 luglio 2022) Birmingham – Si sono svolte le prime qualifiche e finali di specialità (non previste nei Giochi Olimpici) a cerchio e palla durante i World Games 2022. Per l’Italia della ritmica, iscritto alla competizione l’ormai rodato duetto formato da Sofia Raffaeli (Fiamme Oro) e Milena Baldassarri (Aeronautica Militare), inserite entrambe nel gruppo B. La gara è iniziata alle 21.00 (ora italiana) con le qualifiche al cerchio. Buone le prestazioni delle nostre azzurre. L’agente del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, con 33.950, si è qualificata per la finale con il terzo miglior punteggio, mentre il 30.750 dell’aviere dell’Aeronautica Militare la piazza in nona posizione non permettendole l’accesso alla finale per pochi centesimi e rimanendo prima riserva. Durante la finale, andata in scena dopo qualche ora, la ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 luglio 2022) Birmingham – Si sono svolte le prime qualifiche e finali di specialità (non previste nei Giochi Olimpici) a cerchio e palla durante i2022. Per l’Italia della, iscritto alla competizione l’ormai rodato duetto formato da(Fiamme Oro) e Milena Baldassarri (Aeronautica Militare), inserite entrambe nel gruppo B. La gara è iniziata alle 21.00 (ora italiana) con le qualifiche al cerchio. Buone le prestazioni delle nostre azzurre. L’agente del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, con 33.950, si è qualificata per la finale con il terzo miglior punteggio, mentre il 30.750 dell’aviere dell’Aeronautica Militare la piazza in nona posizione non permettendole l’accesso alla finale per pochi centesimi e rimanendo prima riserva. Durante la finale, andata in scena dopo qualche ora, la ...

