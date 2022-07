(Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – ”Nei conti correnti ci sono 2.000 miliardi a tasso zero, vuol dire che se calcoliamo gli ultimi dati all’8,3% delvuol dire che in un anno vengonoti circa 180 miliardi”. Lo afferma il direttore commerciale di Banca, Stefano, intervenendo al convegno ‘Mercati finanziari, quale futuro per i nostri?’. ”Sui nostri salari non possiamo fare niente ma sulla tutela delo che, con tanto sacrificio abbiamo fatto nel tempo ad accantonare, possiamo fare moltissimo. E’ sempre stato importante che ilo sia stato efficiente”. La paura, secondo, ”è qualcosa di sano perché nella storia è quello che ci ha sempre protetto dai pericoli”. Ma in questa situazione ”abbiamo troppa paura ...

Pubblicità

telodogratis : Volpato (Mediolanum): “L’inflazione brucia 180 mld di risparmi accantonati” - TV7Benevento : Volpato (Mediolanum): 'L'inflazione brucia 180 mld di risparmi accantonati' - - fisco24_info : Volpato (Mediolanum): 'L'inflazione brucia 180 mld di risparmi accantonati': (Adnkronos) - ''Nei conti correnti ci… - LocalPage3 : Volpato (Mediolanum): 'L'inflazione brucia 180 mld di risparmi accantonati' - italiaserait : Volpato (Mediolanum): “L’inflazione brucia 180 mld di risparmi accantonati” -

Il Sannio Quotidiano

... Paolo Gentiloni (Commissario europeo per l'Economia), Massimo Antonelli (CEO EY in Italia), Giordano Fatali (Presidente Ceo for Life), Stefano(Direttore Commerciale Banca), ...Prefazione di STEFANO"La parola è una forma vivente, una vera e propria entità unicellulare che non vive nel solo ... Sustainability & Value Strategy Officer di Bancae presidente di ... Volpato (Mediolanum): “L'inflazione brucia 180 mld di risparmi accantonati” (Adnkronos) – ”Nei conti correnti ci sono 2.000 miliardi a tasso zero, vuol dire che se calcoliamo gli ultimi dati all’8,3% dell’inflazione vuol dire che in un anno vengono bruciati circa 180 miliardi ...Leadership, spirito di squadra e cambiamento attraverso le sfide: sono questi i principali temi affrontati nel corso dell'evento. Presente anche Gian Paolo Montali, allenatore di pallavolo e direttore ...