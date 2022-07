Una dismissione lunga quattro anni. Il Napoli riparta con gli underdog (come erano Koulibaly e Mertens) (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con un colpevole ritardo di ben 4 anni il Napoli finalmente dismette, per obsolescenza, o per realizzo, i propri giocatori simbolo. Purtroppo i clienti del Napoli non si smentiscono. come bambini credono ancora a Babbo Natale. Ma la “K2 LTD” porterà ai propri azionisti per i prossimi tre anni quasi 30 milioni di euro di dividendi. Ed è giusto che sia così. I sentimenti non esistono nel calcio. Amiamo ripeterlo. Questo assunto non sembra entrare nella testa del cliente medio. Tuttavia non si è ancora formalmente concretizzata la cessione del senegalese, ma già sono zeppi i “cahiers des doléances”. La prima in ordine di tempo è la richiesta di dimissioni per Spalletti. La rinuncia a giocatori che hanno vestito la maglia del Napoli per quasi un decennio non deve impressionare. Per il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con un colpevole ritardo di ben 4ilfinalmente dismette, per obsolescenza, o per realizzo, i propri giocatori simbolo. Purtroppo i clienti delnon si smentiscono.bambini credono ancora a Babbo Natale. Ma la “K2 LTD” porterà ai propri azionisti per i prossimi trequasi 30 milioni di euro di dividendi. Ed è giusto che sia così. I sentimenti non esistono nel calcio. Amiamo ripeterlo. Questo assunto non sembra entrare nella testa del cliente medio. Tuttavia non si è ancora formalmente concretizzata la cessione del senegalese, ma già sono zeppi i “cahiers des doléances”. La prima in ordine di tempo è la richiesta di dimissioni per Spalletti. La rinuncia a giocatori che hanno vestito la maglia delper quasi un decennio non deve impressionare. Per il ...

