Ultimi sconti Amazon Prime Day per le 5 migliori smartband a meno di 50 euro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una selezione degli Ultimi sconti Amazon Prime Day 2022 è d'obbligo oggi 13 luglio, soprattutto per chi punta ad una smartband con la quale tenersi in forma e prestare la massima attenzione al proprio benessere. Fino alle 23:59 odierne sarà ancora possibile approfittare di offerte super per i braccialetti fitness, in particolare per i migliori modelli Xiaomi, Amazfit, Huawei e Fitbit. I modelli smartband Xiaomi del momento sono senz'altro due: l'esemplare Band 6 NFC lanciato nel 2021 e l'Ultimissima soluzione Band 7 appena commercializzata. La prima opzione che integra sia l'assistente Alexa che il modulo NFC per i pagamenti contactless ora costa solo 39,90 euro e non più 54,90 come da valore di listino iniziale. Di contro, il ...

