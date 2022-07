Ultime Notizie – Grano Ucraina, Turchia: “Concordato centro coordinamento a Istanbul” (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ stato Concordato di istituire un centro di coordinamento a Istanbul nel corso della riunione sullo sblocco delle esportazioni del Grano ucraino che si è tenuta nella metropoli sul Bosforo fra le delegazioni militari di Mosca, Kiev e Ankara, che media insieme a rappresentanti dell’Onu. Lo ha annunciato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, citato dall’agenzia di stampa Anadolu. Secondo Akar, nel corso della riunione si è raggiunto “un consenso sui controlli congiunti ai porti di partenza e destinazione e sulla sicurezza delle navi lungo le rotte di trasferimento“. Inoltre la prossima settimana le delegazioni Ucraina e russa si incontreranno nuovamente in Turchia e “tutti i dettagli saranno esaminati e sarà siglato il lavoro svolto”. L’intesa raggiunta a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ statodi istituire undinel corso della riunione sullo sblocco delle esportazioni delucraino che si è tenuta nella metropoli sul Bosforo fra le delegazioni militari di Mosca, Kiev e Ankara, che media insieme a rappresentanti dell’Onu. Lo ha annunciato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, citato dall’agenzia di stampa Anadolu. Secondo Akar, nel corso della riunione si è raggiunto “un consenso sui controlli congiunti ai porti di partenza e destinazione e sulla sicurezza delle navi lungo le rotte di trasferimento“. Inoltre la prossima settimana le delegazionie russa si incontreranno nuovamente ine “tutti i dettagli saranno esaminati e sarà siglato il lavoro svolto”. L’intesa raggiunta a ...

