Tragedia di via San Leonardo | il cerchio si stringe | due sospetti

(Di mercoledì 13 luglio 2022) di Erika Noschese Sembrano essere due i sospettati per l’omicidio di Maria Grazia Martino, la 91enne che domenica mattina è stata ritrovata morta in via Sanmentre la sorella, Adele, resta ricoverata al Ruggi d’Aragona in condizioni preoccupanti pur non essendo in pericolo di vita. Stando a quanto emerso fino ad ora dalle indagini condotte dagli uomini del vice questore Giovanni Di Palma, infatti, non vi sarebbero segni di forzatura né all’ingresso principale né a quello secondario dell’abitazione delle sorelle Martino. Da via dei Carrari, infatti, vi sarebbe un accesso secondario attraverso e proprio in quel luogo, una cantinola, sarebbero state trovate Maria e Adele. Se confermata questa ipotesi allora le sorelle avrebbero aperto la porta a una o più persone di propria conoscenza e questo spiegherebbe anche il silenzio dei cani, di taglia piccola ma vivaci ...