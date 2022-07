Spezia | è ufficiale | a centrocampo arriva Albin Ekdal

Pubblicità

acspezia : ?? Colpo a centrocampo per le Aquile! ?? - Spezia_News : ?? #UFFICIALE Albin #Ekdal è un nuovo calciatore dello #Spezia Calcio. Il centrocampista classe 89' arriva a parame… - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Albin #Ekdal è un nuovo giocatore dello #Spezia! ?? Il centrocampista classe ‘89 ha firmato un contra… - sportface2016 : #Spezia | Ufficiale il tesseramento di Albin #Ekdal - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Albin #Ekdal è un nuovo giocatore dello @acspezia: è ufficiale -

, adesso è: il club ligure ha annunciato l'ingaggio dello svincolato Albin Ekdal Loha confermato l'acquisto di Albin Ekdal con un comunicato. IL COMUNICATO - "Colpo a ...(aggiornamento di Alessandro Rinoldi) DIRETTA/ Udinese(risultato finale 2 - 3): trionfo e ... IL RITORNO La diretta di Udinese Rapid Lienz segna, almeno in manieraper quanto riguarda ...Colpo dello Spezia che mette le mani su un nuovo centrocampista: rinforzo per Gotti. Ultima stagione alla Sampdoria ...Colpo a centrocampo per le Aquile, con Albin Ekdal che approda nel Golfo dei Poeti per unirsi al club spezzino fino al 2024. Classe 1989, miglior centrocampista svedese del 2013, Ekdal è cresciuto nel ...