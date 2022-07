Spaccio di droga in valle Caudina | due persone lasciano il carcere e vanno ai domiciliari

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Questa mattina al Tribunale di Benevento il giudice per le indagini Gelsomina Palmieri ha sostituito la misura cauteare in atto per Maria Rosaria Barbato, 37 anni ed il figlio, Luigi Franco, 21 anni, entrambi di Montesarchio, che quindiildi Capodimonte eai. I due sono assistiti dall’avvocato Ettore Marcarelli. I due finirono indopo il maxi-blitz anti, diretto dai carabinieri di Montesarchio, a seguito di un’indagine avviata dalla Procura di Benevento nel novembre del 2020 per il considerevole aumento dei sequestri di sostanze stupefacenti nella zona della. Ricordiamo che madre e figlio si erano spontaneamente consegnati, attraverso la ...

