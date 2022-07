Scrutini finali ed esami terza media, fino al 16 luglio aperte le funzioni sul SIDI (Di mercoledì 13 luglio 2022) fino al 16 luglio sono aperte le funzioni dell’area SIDI relativa agli esiti finali degli Scrutini relativi all’Anagrafe Nazionale Studenti. La scadenza nella nota ministeriale 2026 del 7 giugno. A conclusione dell’anno scolastico infatti le scuole devono comunicare in Anagrafe Nazionale Studenti gli esiti finali dei propri studenti. La comunicazione degli esiti finali, ricorda il MI, può essere effettuata sia in modalità puntuale, accedendo alle apposite funzionalità presenti sul portale SIDI, sia tramite l’invio di flussi da software locali certificati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 luglio 2022)al 16sonoledell’arearelativa agli esitideglirelativi all’Anagrafe Nazionale Studenti. La scadenza nella nota ministeriale 2026 del 7 giugno. A conclusione dell’anno scolastico infatti le scuole devono comunicare in Anagrafe Nazionale Studenti gli esitidei propri studenti. La comunicazione degli esiti, ricorda il MI, può essere effettuata sia in modalità puntuale, accedendo alle apposite funzionalità presenti sul portale, sia tramite l’invio di flussi da software locali certificati. L'articolo .

