Sconcerti: “Non basta Dybala, mi aspetto qualcosa in più dal Napoli” (Di mercoledì 13 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti. Queste le sue parole: “Questo affare di Koulibaly è un’affare dal punto di vista economico, ma non tattico perché fa la differenza. Bisognerà vedere come si sostituirà, in questo momento capisco l’incertezza della gente perché le assenze ora sono tante. Non è più il Napoli dello scorso anno. Non conosco bene, nonostante sia spesso al Napoli, la situazione societaria. È chiaro che la squadra fino ad oggi si è indebolita, ma credo che Dybala arriverebbe per sostituire Mertens. Il resto della squadra va rinforzato se si vuole continuare ad avere i risultati dello scorso anno, visto che il Napoli per 2/3 del campionato è stata la squadra più forte. Mi aspetto ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il giornalista Mario. Queste le sue parole: “Questo affare di Koulibaly è un’affare dal punto di vista economico, ma non tattico perché fa la differenza. Bisognerà vedere come si sostituirà, in questo momento capisco l’incertezza della gente perché le assenze ora sono tante. Non è più ildello scorso anno. Non conosco bene, nonostante sia spesso al, la situazione societaria. È chiaro che la squadra fino ad oggi si è indebolita, ma credo chearriverebbe per sostituire Mertens. Il resto della squadra va rinforzato se si vuole continuare ad avere i risultati dello scorso anno, visto che ilper 2/3 del campionato è stata la squadra più forte. Mi...

