Sconcerti | Dybala | ho un grande dubbio Credo che abbia un contratto con l' Inter | poi se

Pubblicità

capuanogio : Sconcerti #CorSera: perché #Dybala continua a non avere squadra? Il rifiuto della #Juventus, quella che più di tutt… - TUTTOJUVE_COM : Sconcerti a TMW Radio: 'Dybala? Essere stato scartato dalla Juventus è un giudizio pesantissimo' - TMW_radio : #Maracanà ??? Mario Sconcerti: «#Napoli, grave la partenza di #Koulibaly. E' insostituibile. #Dybala, ha inciso l'… - BandieraInter : Le parole di #Sconcerti sul talento di #Asllani - FcInterNewsit : Sconcerti: 'Perché la Juve ha scartato Dybala?' Poi il giudizio: 'Sbilanciate le valutazioni di Skriniar e Bremer' -

Marioper il Corriere della Sera Sono due le domande sul caso. La prima è perché la Juve lo abbia scartato, in modo netto e anticipato. Il mercato resta lungo, maè senza squadra ...1 Marios'interroga sul futuro di Paulo. Il giornalista scrive sul Corriere della Sera : 'Perchécontinua a non avere squadra Ultima interpretazione: il mercato sa che c'è un accordo ...Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio all'interno della trasmissione Maracanà: Napoli, fatta per il passaggio di Koulibaly al Chelsea. Ma tanti difensori forti lasciano ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...