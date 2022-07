Roma, che Zaniolo in amichevole: gol e show contro il Sunderland (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nonostante le voci di calciomercato, Zaniolo ha fatto vedere tutte le sue qualità nell’amichevole tra Roma e Sunderland Le voci di mercato su Nicolò Zaniolo e la Juventus non si placano, ma il gioiello italiano si mette comunque in bella mostra con la maglia della Roma. Nell’amichevole contro il Sunderland, infatti, il calciatore è stato grande protagonista della vittoria per 2-0 dei giallorossi. Zaniolo non è partito da titolare, ma è entrato nella ripresa e gli sono bastati 45? per far vedere tutta la sua voglia di fare. Apre le marcature Felix, prima della rete del numero 22 della Roma che chiude la partita. Grande prestazioni quindi per l’attaccante giallorosso e polemiche su una sua poca ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nonostante le voci di calciomercato,ha fatto vedere tutte le sue qualità nell’traLe voci di mercato su Nicolòe la Juventus non si placano, ma il gioiello italiano si mette comunque in bella mostra con la maglia della. Nell’il, infatti, il calciatore è stato grande protagonista della vittoria per 2-0 dei giallorossi.non è partito da titolare, ma è entrato nella ripresa e gli sono bastati 45? per far vedere tutta la sua voglia di fare. Apre le marcature Felix, prima della rete del numero 22 dellache chiude la partita. Grande prestazioni quindi per l’attaccante giallorosso e polemiche su una sua poca ...

