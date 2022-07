Programmi TV di stasera, mercoledì 13 luglio 2022. Francesco Panella è il Cacciatore di Teglie sul Nove (Di mercoledì 13 luglio 2022) Francesco Panella Rai1, ore 21.25: Superquark Divulgazione. Continua il viaggio nel “gioco” della seduzione per il programma di Piero Angela. Prima tappa nelle praterie: per conquistare un partner c’è chi usa la forza, chi l’astuzia e c’è anche chi ricorre all’imbroglio, come dimostrano un giovane struzzo della Namibia è alle prese con le prime esperienze d’amore, uno stallone di una mandria di zebre, che protegge il suo harem dalle incursioni di scapoli solitari, e un ragno che offre regali senza valore, travestendoli da tesori preziosi. Obiettivo, poi, sulla maculopatia senile, uno dei problemi di vista più comuni in occidente. Gli inviati di Superquark, inoltre, visiteranno un villaggio dell’epoca Carolingia in Toscana con l’archeologia sperimentale, mentre Giovanni Carrada e Daniela Franco, al Politecnico di Zurigo, spiegano come funzionano i ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 13 luglio 2022)Rai1, ore 21.25: Superquark Divulgazione. Continua il viaggio nel “gioco” della seduzione per il programma di Piero Angela. Prima tappa nelle praterie: per conquistare un partner c’è chi usa la forza, chi l’astuzia e c’è anche chi ricorre all’imbroglio, come dimostrano un giovane struzzo della Namibia è alle prese con le prime esperienze d’amore, uno stallone di una mandria di zebre, che protegge il suo harem dalle incursioni di scapoli solitari, e un ragno che offre regali senza valore, travestendoli da tesori preziosi. Obiettivo, poi, sulla maculopatia senile, uno dei problemi di vista più comuni in occidente. Gli inviati di Superquark, inoltre, visiteranno un villaggio dell’epoca Carolingia in Toscana con l’archeologia sperimentale, mentre Giovanni Carrada e Daniela Franco, al Politecnico di Zurigo, spiegano come funzionano i ...

