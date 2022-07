Pontecagnano Faiano | riapre il ponte su torrente Asa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti La Provincia di Salerno venerdi 15 luglio alle ore 7.00ilsulASA in comune di. “Restituiamo pienamente al traffico – dichiara il Presidente Michele Strianese – la SP 175 “litoranea”. Dopo circa 7 mesi di lavori, e perfettamente in linea col cronoprogramma di progetto,una infrastruttura che la Provincia aveva chiuso perchè non aveva superato i controlli del programma di ispezioni sui ponti della rete stradale provinciale. Ilin questione è stato per questo motivo abbattuto e ricostruito (completamente rifatto in acciaio) anche con il supporto del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi di Salerno, che ringrazio per l’impegno e l’assistenza ...