Perché Twitter ha fatto causa ad Elon Musk (Di mercoledì 13 luglio 2022) Twitter ha deciso di fare causa ad Elon Musk, il patron di Tesla che la scorsa settimana ha annunciato il suo dietrofront nell'accordo per l'acquisizione del social network. Da mesi Musk minacciava di far saltare tutto, fino a venerdì... Leggi su today (Di mercoledì 13 luglio 2022)ha deciso di faread, il patron di Tesla che la scorsa settimana ha annunciato il suo dietrofront nell'accordo per l'acquisizione del social network. Da mesiminacciava di far saltare tutto, fino a venerdì...

Pubblicità

borghi_claudio : Concordo. Indicizzazione immediata di salari e pensioni perché l'inflazione li sta azzerando. - marcotravaglio : Non ci sono parole, ma solo parolacce, per commentare i ricatti tentati da Draghi e dalle sue cheerleader per tratt… - Rinaldi_euro : Sono felice che dal 1 gennaio prossimo la Croazia adotterà l’euro perché tutta la riviera adriatica nostrana ritorn… - buonweekend : RT @DavideR46325615: Danilo Tonineli ci spiega perché il M5S non ha votato il Decreto Aiuti. (Guarda il video e diffondi) - NuvolettaStella : ??Con molta pazienza da 41anni la Madonna sta cercando di rendere i nostri cuori simile al suo. Con il suo esempio… -