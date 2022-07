Padel mania, la bergamasca Acerbis lancia una collezione dedicata (Di mercoledì 13 luglio 2022) Acerbis, azienda specializzata nell’ideazione, realizzazione e commercializzazione di abbigliamento tecnico e accessori per l’attività sportiva a livello internazionale, ha dato il via ad una collezione completa dedicata al Padel. Si tratta di una novità assoluta: si è dedicata a questo progetto per la prima volta nella sua storia. La collezione, che comprende accessori, abbigliamento e racchette, è nata da un approfondito studio sui materiali, che ha portato alla realizzazione di prodotti curati nei minimi dettagli e con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Tra le principali novità introdotte con la collezione rientrano, per l’appunto, le racchette da Padel, il cui strato superiore è composto da Kevlar + Carbon nella racchetta Masterpiece e 3K + ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 luglio 2022), azienda specializzata nell’ideazione, realizzazione e commercializzazione di abbigliamento tecnico e accessori per l’attività sportiva a livello internazionale, ha dato il via ad unacompletaal. Si tratta di una novità assoluta: si èa questo progetto per la prima volta nella sua storia. La, che comprende accessori, abbigliamento e racchette, è nata da un approfondito studio sui materiali, che ha portato alla realizzazione di prodotti curati nei minimi dettagli e con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Tra le principali novità introdotte con larientrano, per l’appunto, le racchette da, il cui strato superiore è composto da Kevlar + Carbon nella racchetta Masterpiece e 3K + ...

Pubblicità

Nazione_Pisa : Al Cep è padel-mania: ad agosto si gioca - Nazione_Arezzo : Padel-mania in vallata: varo per altri tre campi - antennatre : LIDO DI VENEZIA | IN RIVA AL MARE SPOPOLA LA ‘PADEL MANIA’ - Umbria24 : ‘Padel mania’, per il fisico benefici ma anche rischi. Primario di Ortopedia: «Occhio a tutte le articolazioni» -