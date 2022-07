Ora l'amante di Totti mantiene un profilo basso: "Ha tolto il cognome" (Di mercoledì 13 luglio 2022) La nuova fiamma di Francesco Totti, molto conosciuta a Roma, sarebbe stata costretta a mantenere un basso profilo e sparire dagli ambienti mondani, che frequentava prima dello scandalo Totti Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) La nuova fiamma di Francesco, molto conosciuta a Roma, sarebbe stata costretta a mantenere une sparire dagli ambienti mondani, che frequentava prima dello scandalo

Pubblicità

hopeangel365 : Francesco totti si stava prendendo tutte le colpe e ora salta fuori che ILARY AVEVA UN AMANTE #Blasi #tottiblasi… - 4riavents : @paranxiamia Ho appena finito “L'ultima amante di Hachi” di banana yoshimoto ora non so che leggere boh forse qualc… - infoitsalute : Totti e Ilary si separano, bufera su Signorini: le ha rubato il Gf Vip e ora pubblica le foto dell'amante in p - nobilePan : @riviaofger È stata mia sorella, è lei l'amante della candeggina quella bastarda. Prima era un bad bunny ora è un good bunny - Amekaze__ : @LaPerfaa I disegni sono pazzeschi, il taglio è totalmente psicopatico per ora (il progetto dell'allenatore così lo… -