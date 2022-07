Pubblicità

Failbetter6 : RT @Miti_Vigliero: Oggi 410 ricoverati con sintomi e 127 morti Ma vorrebbero togliere la quarantena agli asintomatici e mandarli a laurà (l… - infoitinterno : Omicron 5, quarantena e rientri, cosa deve fare chi si contagia all'estero? Regole diverse per ogni paese - GiampaoloScopa : RT @Miti_Vigliero: Oggi 410 ricoverati con sintomi e 127 morti Ma vorrebbero togliere la quarantena agli asintomatici e mandarli a laurà (l… - zazoomblog : Omicron 5 quarantena e rientri cosa deve fare chi si contagia allestero? Regole diverse per ogni paese - #Omicron… - Gazzettino : #omicron 5, #quarantena e rientri, cosa deve fare chi si contagia all'estero? Regole diverse per ogni paese -

... soprattutto nei vaccinati o in chi ha avuto altre'. Quindi, calcola La Vecchia, 'potrebbe ... ma dal dover gestire i doppi reparti Covid e non Covid e dal personale in'.TG Veneto News.non perdona. Al via la campagna vaccinale per la quarta dose a partire degli over 60. Superato il tetto dei 101mila veneti ine il professor Rezza: 'in autunno arriverà il super ...L'epidemiologo Carlo La Vecchia: probabile si arrivi al plateau nel corso della prossima settimana o 2. Ma resta il nodo dei test fai da te e degli asintomatici ...Il picco dell'ondata di Covid in corso «è vicino». E alla fine, «con un virus così contagioso, è molto probabile che da un terzo a metà ...