“Non dipende da noi”. Botta e risposta tra Giuntoli e un tifoso! (Di mercoledì 13 luglio 2022) Oggi è il giorno dell’addio di Koulibaly con il difensore che oggi è partito da Milano per andare a Londra e firmare il contratto che lo legherà al Chelsea per i prossimi quattro anni. Nel frattempo, nel pomeriggio Spalletti e gli azzurri, oggi pomeriggio hanno svolto doppia seduta d’allenamento al campo di Carciato a Dimaro. Stamattina nella Val di Sole è arrivato Victor Osimhen accolto da tanti applausi dai tifosi presenti e cori d’incitamento per l’attaccante nigeriano. Nel pomeriggio ad assistere agli allenamenti era presenta anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Cristiano Giuntoli (Getty Images) Un tifoso ha rivolto una domanda piccata al dirigente del Napoli riguardante la cessione di Kalidou Koulibaly, facendo riferimento alla conferenza congiunta di qualche giorno di Giuntoli e Spalletti dove l’ormai ex ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Oggi è il giorno dell’addio di Koulibaly con il difensore che oggi è partito da Milano per andare a Londra e firmare il contratto che lo legherà al Chelsea per i prossimi quattro anni. Nel frattempo, nel pomeriggio Spalletti e gli azzurri, oggi pomeriggio hanno svolto doppia seduta d’allenamento al campo di Carciato a Dimaro. Stamattina nella Val di Sole è arrivato Victor Osimhen accolto da tanti applausi dai tifosi presenti e cori d’incitamento per l’attaccante nigeriano. Nel pomeriggio ad assistere agli allenamenti era presenta anche il direttore sportivo Cristiano. Cristiano(Getty Images) Un tifoso ha rivolto una domanda piccata al dirigente del Napoli riguardante la cessione di Kalidou Koulibaly, facendo riferimento alla conferenza congiunta di qualche giorno die Spalletti dove l’ormai ex ...

Pubblicità

borghi_claudio : In realtà la questione è semplice: o perdi la faccia o perdi qualche mese di stipendio. Nel caso di conte però che… - Andersinho_ITA : Situazione #Bremer 12/07: l’Inter ha offerto un prestito con obbligo di riscatto. La Juventus ci sta pensando pe… - antonio_gaito : 'Non dipende da noi', così il ds #Giuntoli, uscendo dal campo, alla richiesta di spiegazioni di un tifoso in tribun… - NicchiaDi : Quindi mi confermate che anche le strafighe vengono tradite, e che quindi a na certa non dipende più niente dalla bellezza? - ElisaZuffi : @GiratinaLover_ Dipende dalle piante comunque per riparare non affogarle,potrebbe essere peggio ?? -