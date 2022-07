Pubblicità

SSCNapoliFeed : Napoli, è Kvara mania: chi è il georgiano che fa impazzire i tifosi - sportli26181512 : Napoli, è Kvara mania: chi è l'esterno che ama il dribbling e fa arrabbiare Spalletti: Napoli, è Kvara mania: chi è… - Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Napoli, è Kvara mania: chi è l'esterno che ama il dribbling e fa arrabbiare Spalletti - Gazzetta_it : Napoli, è Kvara mania: chi è l'esterno che ama il dribbling e fa arrabbiare Spalletti - MaQualeFrizione : @ansiaefanta Esattamente, il Napoli per forza di cose cambierà, Olivera e Kvara vanno in tutt'altra direzione rispe… -

La Gazzetta dello Sport

È l'uomo dei sogni dei tifosi napoletani. Anche perché nei dubbi suscitati da questo mercato, nella certezza è che Khvicha Kvaratskhelia essendo stato appena acquistato non può essere… in lista di partenza. Battute a parte nel ritiro di Dimaro mancano le evoluzioni di Lorenzo ...Un altro nodo di mercato delè quello legato al rinnovo di Mertens : "Mertens può ricoprire ... Spalletti: "Osimhen fantastico,e Olivera sono due talenti" " Osimhen è un giocatore ... Napoli, è Kvara mania: chi è l'esterno che ama il dribbling e fa arrabbiare Spalletti Spalletti: "Se Koulibaly dovesse andare via, lo ringrazieremo. Dybala sarebbe perfetto nel 4-3-3, Kvara e Olivera sono già pronti per inserirsi" ...Il tecnico azzurro, accompagnato da Di Lorenzo e Rrahmani, ha risposto alle domande dei tifosi presenti al Teatro Comunale di Dimaro: "Osimhen fantastico, Kvara un talento" ...