Messaggero: ad Auronzo si respira euforia, i giocatori della Lazio sono entusiasti del mercato di Lotito (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Messaggero scrive che ad Auronzo, dove la Lazio è in ritiro, si respira un clima di euforia. Il mercato di Lotito convince la squadra, che ora pensa di poter giocarsi il quarto posto in campionato. “Entusiasmo genera entusiasmo. Si respira un clima diverso ad Auronzo. Non è il fresco delle Dolomiti, ma la consapevolezza che la Lazio quest’anno possa davvero fare il salto in alto. Il nuovo modus operandi e i colpi ad effetto di Lotito stanno trasmettendo euforia a tutto il gruppo. È un’arma in più, questo contagio, anche magari per trattenere quei big con le valigie in mano. Luis Alberto era sbarcato pensando solo al ritorno al Siviglia, adesso si allena al massimo e dà spettacolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilscrive che ad, dove laè in ritiro, siun clima di. Ildiconvince la squadra, che ora pensa di poter giocarsi il quarto posto in campionato. “Entusiasmo genera entusiasmo. Siun clima diverso ad. Non è il fresco delle Dolomiti, ma la consapevolezza che laquest’anno possa davvero fare il salto in alto. Il nuovo modus operandi e i colpi ad effetto distanno trasmettendoa tutto il gruppo. È un’arma in più, questo contagio, anche magari per trattenere quei big con le valigie in mano. Luis Alberto era sbarcato pensando solo al ritorno al Siviglia, adesso si allena al massimo e dà spettacolo ...

Pubblicità

napolista : Messaggero: ad Auronzo si respira euforia, i giocatori della Lazio sono entusiasti del mercato di Lotito La squadr… - aangariswant : RT @laziopress: Il Messaggero| Si tratta per Provedel. Cancellieri si presenta bene nel test con l’Auronzo Calcio - laziopress : Il Messaggero| Si tratta per Provedel. Cancellieri si presenta bene nel test con l’Auronzo Calcio… - LALAZIOMIA : Il Messaggero| Si tratta per Provedel. Cancellieri si presenta bene nel test con l’Auronzo Calcio… - pasqualinipatri : Il Messaggero| Si tratta per Provedel. Cancellieri si presenta bene nel test con l’Auronzo Calcio… -