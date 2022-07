La Camera approva le dimissioni di Elio Vito. Lui: “Forza Italia non è più la stessa. Leader non è libero e i dirigenti sono dispotici” – Video (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Vi chiedo di accogliere le mie dimissioni. Credo che quando come me si rompe con un partito nel quale si è militato a lungo, ricoprendo incarichi di rilievo, dare le dimissioni sia un gesto indispensabile“. È parte dell’intervento alla Camera del deputato di Forza Italia, Elio Vito, poco prima del voto che ha approvato le sue dimissioni. “FI non è più la stessa, ha perso la sua vocazione – spiega -. Ha un Leader che non è libero e dirigenti intolleranti e dispostici interessati a perpetuare il loro piccolo potere. Ma non sputerò nel piatto in cui ho mangiato per la semplice ragione che io nel piatto non ho mangiato”. A Vito ha replicato Andrea Orsini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Vi chiedo di accogliere le mie. Credo che quando come me si rompe con un partito nel quale si è militato a lungo, ricoprendo incarichi di rilievo, dare lesia un gesto indispensabile“. È parte dell’intervento alladel deputato di, poco prima del voto che hato le sue. “FI non è più la, ha perso la sua vocazione – spiega -. Ha unche non èintolleranti e dispostici interessati a perpetuare il loro piccolo potere. Ma non sputerò nel piatto in cui ho mangiato per la semplice ragione che io nel piatto non ho mangiato”. Aha replicato Andrea Orsini, ...

