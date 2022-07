Il Governo tra crisi e fiducia. I precedenti e le ipotesi in campo (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - "Bisogna chiedere al Presidente Mattarella". Indirizzati da Mario Draghi su quali possano essere i passaggi formali in caso di crisi di Governo, gli occhi di tutti, politici, osservatori e giornalisti, si sono rivolti al Quirinale. Lì dove lunedì sera premier e presidente si sono parlati fitto fitto per un'ora, per sviscerare tutti i risvolti possibili della insofferenza del M5s. Il tentativo fino all'ultimo sarà scongiurare la caduta dell'esecutivo, ma è chiaro, a maggior ragione dopo le parole del presidente del Consiglio, che la deadline è quella di giovedì, quando nell'aula del Senato i parlamentari grillini dovranno decidere se votare la fiducia sul dl aiuti o uscire dall'aula. Le ipotesi Nel primo caso il Governo andrebbe avanti, anche se il clima non sarebbe certo sereno, come dimostrano ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - "Bisogna chiedere al Presidente Mattarella". Indirizzati da Mario Draghi su quali possano essere i passaggi formali in caso didi, gli occhi di tutti, politici, osservatori e giornalisti, si sono rivolti al Quirinale. Lì dove lunedì sera premier e presidente si sono parlati fitto fitto per un'ora, per sviscerare tutti i risvolti possibili della insofferenza del M5s. Il tentativo fino all'ultimo sarà scongiurare la caduta dell'esecutivo, ma è chiaro, a maggior ragione dopo le parole del presidente del Consiglio, che la deadline è quella di giovedì, quando nell'aula del Senato i parlamentari grillini dovranno decidere se votare lasul dl aiuti o uscire dall'aula. LeNel primo caso ilandrebbe avanti, anche se il clima non sarebbe certo sereno, come dimostrano ...

robersperanza : La strada del dialogo con le forze sociali è quella giusta. Per questo l’incontro di oggi tra governo e sindacati è molto importante. - FrancescoLollo1 : #Tg2: Le divergenze tra le forze di maggioranza sono sempre più evidenti e il fallimento del Governo Draghi è sotto… - francescocosta : Oggi su Morning: domani cade il governo? E poi: come si riduce l’inflazione; il destino delle leggi su ius scholae… - Adnil47991189 : RT @prof_baldini: I colloqui tra Presidente del consiglio e Capo dello Stato rendono evidente l’involuzione reale della nostra forma di gov… - GianniPulito : Iniziato come governo di unità nazionale pare inizino a prevalere le larghe INTESE tra partiti, con occhio perenne… -