Governo | Di Maio | “Non votare fiducia fatto grave | doverosa verifica di maggioranza”

(Adnkronos) – "Non votare la fiducia al Governo è un fatto grave, è doverosa una verifica di maggioranza. Una crisi di Governo nel bel mezzo di una guerra è un chiaro atto di irresponsabilità, così si condanna il Paese al baratro". Così il ministro degli Esteri e leader Ipf Luigi Di Maio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

