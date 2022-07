Gli servono soldi per la droga, afferra un coltello e minaccia i genitori: “Speravamo cambiasse” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo la drammatica vicenda di cui vi abbiamo dato conto ieri, accaduta a Nettuno, un altro caso analogo si è verificato, quasi contemporaneamente, nella zona di Vicovaro, in Provincia di Roma. Ancora una volta un figlio finito nella spirale della droga i cui genitori, stremati dalle continue vessazioni, sono stati costretti a rivolgersi ai Carabinieri. E i Militari, a seguito dell’ennesimo episodio di violenza, lo hanno tratto in arresto. Arrestato 31enne a Vicovaro Il fermo è arrivato nella giornata del 12 luglio quando i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP di Tivoli su richiesta della locale Procura, a carico dell’uomo, italiano di 31 anni. La spirale della droga L’esecuzione del provvedimento è l’ultimo capitolo di una triste vicenda ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo la drammatica vicenda di cui vi abbiamo dato conto ieri, accaduta a Nettuno, un altro caso analogo si è verificato, quasi contemporaneamente, nella zona di Vicovaro, in Provincia di Roma. Ancora una volta un figlio finito nella spirale dellai cui, stremati dalle continue vessazioni, sono stati costretti a rivolgersi ai Carabinieri. E i Militari, a seguito dell’ennesimo episodio di violenza, lo hanno tratto in arresto. Arrestato 31enne a Vicovaro Il fermo è arrivato nella giornata del 12 luglio quando i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP di Tivoli su richiesta della locale Procura, a carico dell’uomo, italiano di 31 anni. La spirale dellaL’esecuzione del provvedimento è l’ultimo capitolo di una triste vicenda ...

