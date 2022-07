Gli anagrammi non mentono mai

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Negli, l’accento non viene mai preso in considerazione. L’anagramma di Travaglio è dunque “volgarità”. A chi saltasse il ghiribizzo di considerare anche il nome: macrovolgarità. Questione chiusa, direi.

Pubblicità

ManuPalo67 : @GioveAngelo @GiuseppeConteIT quindi troll allo sbaraglio ? voi 100 lire ? ahahah vedo che anche se fai gli anagram… - 8lraC : Incredibile come gli anagrammi mettano in luce le realtà più nascoste! Complimenti a Baronetto! - BenissimoVa : @Pidgeon70 Io lo faccio sempre, forse perché mi piacciono gli anagrammi. Adesso mi butto sulle parole crociate senza schema. -

Cinematographe.it

Prima, quando eravamo ragazzi, noi tre giocavamo a canasta o a ping pong, facevano, a pranzo mangiavamo davanti alla tv come tuttiadolescenti. Io studiavo pianoforte con la ...... sfidandoamanti " veri o presunti " della lettura in un quaderno che si ispira ai manuali scolastici per le vacanze , con dentro, testi cifrati , sciarade e tantissime altre sfide a ... Pretty Little Liars: 10 cose che non sai sulla serie TV Gli Psicologi tornano live. Dopo il doppio EP 2001 + 1002, uscito a novembre 2020 per Bomba Dischi, pubblicano “Millenium Bug”, disco d’esordio che debutta alla posizione numero 5 dei dischi più vendu ...