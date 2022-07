Disastro nucleare di Fukushima: la Tepco condannata a pagare un risarcimento record (Di mercoledì 13 luglio 2022) Centrali nucleari, le vogliamo? Quelle cosiddette pulite e sicure tra quanti decenni saranno pronte? C'è stata una nuova sentenza legata al Disastro nucleare di Fukushima. Un tribunale di Tokyo ha ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 luglio 2022) Centrali nucleari, le vogliamo? Quelle cosiddette pulite e sicure tra quanti decenni saranno pronte? C'è stata una nuova sentenza legata aldi. Un tribunale di Tokyo ha ...

