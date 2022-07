“De Laurentiis arriverà a Dimaro con un colpo di teatro?” L’indiscrezione (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono ore frenetiche in casa Napoli: l’imminente addio di Koulibaly ha scatenato la delusione dei tifosi che ora aspettano le mosse della dirigenza azzurra. Kalidou Koulibaly (FOTO – Getty Images) Valter De Maggio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal e ha spiegato i prossimi spostamenti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Di seguito le sue parole: “Quest’oggi De Laurentiis è negli uffici della FilmAuro perchè evidentemente ha degli impegni lavorativi. Domani sarà a Dimaro. Con la certezza di aver perso Koulibaly, io mi aspetto un arrivo in ritiro in pieno stile De Laurentiis; con un colpo di teatro. Mertens o Dybala che sia”. Il presidente del Napoli è atteso dunque per domani nel ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono ore frenetiche in casa Napoli: l’imminente addio di Koulibaly ha scatenato la delusione dei tifosi che ora aspettano le mosse della dirigenza azzurra. Kalidou Koulibaly (FOTO – Getty Images) Valter De Maggio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal e ha spiegato i prossimi spostamenti del presidente del Napoli, Aurelio De. Di seguito le sue parole: “Quest’oggi Deè negli uffici della FilmAuro perchè evidentemente ha degli impegni lavorativi. Domani sarà a. Con la certezza di aver perso Koulibaly, io mi aspetto un arrivo in ritiro in pieno stile De; con undi. Mertens o Dybala che sia”. Il presidente del Napoli è atteso dunque per domani nel ...

