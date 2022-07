DALLA STRADA AL PALCO È LA SORPRESA DELL’ESTATE: NEK, LA GIOIA RAI E QUEL +172% (Di mercoledì 13 luglio 2022) Continua il successo di “DALLA STRADA al PALCO”, lo show rivelazione DELL’ESTATE dedicato agli artisti di STRADA e condotto da Nek, che ieri ha totalizzato il 9,9% di share con picchi del 14% e raggiunto una media di oltre 1,2 mln di telespettatori, confermandosi così come uno dei migliori titoli dell’anno per Rai2. Il programma, prodotto da Rai in collaborazione con Stand by me, continua a guadagnare pubblico settimana dopo settimana: è cresciuto del 22% DALLA prima puntata in termini di ascoltatori, e ha guadagnato 2,5 punti di share, fino a superare Battiti Live su Italia 1. Grande crescita nel pubblico giovane (25-34), che è raddoppiato DALLA seconda alla terza puntata, mentre il target 20-24 è addirittura quasi triplicato (+172%), con aumenti di ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 13 luglio 2022) Continua il successo di “al”, lo show rivelazionededicato agli artisti die condotto da Nek, che ieri ha totalizzato il 9,9% di share con picchi del 14% e raggiunto una media di oltre 1,2 mln di telespettatori, confermandosi così come uno dei migliori titoli dell’anno per Rai2. Il programma, prodotto da Rai in collaborazione con Stand by me, continua a guadagnare pubblico settimana dopo settimana: è cresciuto del 22%prima puntata in termini di ascoltatori, e ha guadagnato 2,5 punti di share, fino a superare Battiti Live su Italia 1. Grande crescita nel pubblico giovane (25-34), che è raddoppiatoseconda alla terza puntata, mentre il target 20-24 è addirittura quasi triplicato (), con aumenti di ...

gianlu_79 : RT @bubinoblog: DALLA STRADA AL PALCO È LA SORPRESA DELL'ESTATE: NEK, LA GIOIA RAI E QUEL +172% - bubinoblog: DALLA STRADA AL PALCO È LA SORPRESA DELL'ESTATE: NEK, LA GIOIA RAI E QUEL +172% - Alessan99674341 : @e_inveceno_ @fabiofabbretti La sovrapposizione dice Dalla strada al palco sopra Battiti Live. Per i target è un'altra cosa.