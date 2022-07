Covid oggi Piemonte, 6.083 contagi e 1 morto: bollettino 13 luglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.083 i nuovi contagi da Covid in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 13 luglio. Si registra inoltre un altro morto. I tamponi effettuati sono 24.532 di cui 23.540 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 24,8%. I ricoveri ordinari sono 531 (- 1 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 11, meno 2 rispetto a ieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.083 i nuovidainsecondo ildi, 13. Si registra inoltre un altro. I tamponi effettuati sono 24.532 di cui 23.540 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 24,8%. I ricoveri ordinari sono 531 (- 1 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 11, meno 2 rispetto a ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

