Chromecast si aggiorna ed arriva la patch che tutti aspettavano

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Google ha scelto di voler lanciare la nuovaper, migliorandolo ancora di più ed offrendoci una nuova esperienza che non dovremo per niente trascurare. Questa tipo di possibilità crediamo che sia importante per il semplice fatto che vada a rendere un servizio ancora più efficiente di quanto già non sia, ecco perché parlarne potrebbe essere una buona idea al momento. Pronti a scoprire qualcosa di nuovo? La casa di Mountain View migliora in continuazione i suoi prodotti – Computermagazine.itÈ già in fase di distribuzione il primo update del 2022 perdirettamente con Google TV. Lo affermano i giornalisti 9to5google, dunque dobbiamo aspettarci soltanto delle grandi novità a tal proposito. Questa build è contrassegnata dal codice QTS1.220504.008, e si basa ancora su Android 10; ledi ...