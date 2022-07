Charlène di Monaco, guida turistica per un giorno (Di mercoledì 13 luglio 2022) La principessa, perfetta padrona di casa, ha mostrato al pubblico alcune sale appena rinnovate di Palazzo Grimaldi. Per l'ex nuotatrice, che si è prestata volentieri anche a farsi fotografare con i turisti, si è trattato della prima uscita dopo aver dato forfait al Ballo della Rosa Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 luglio 2022) La principessa, perfetta padrona di casa, ha mostrato al pubblico alcune sale appena rinnovate di Palazzo Grimaldi. Per l'ex nuotatrice, che si è prestata volentieri anche a farsi fotografare con i turisti, si è trattato della prima uscita dopo aver dato forfait al Ballo della Rosa

Pubblicità

zazoomblog : Un dramma senza fine Charlene di Monaco di nuovo in ospedale. - #dramma #senza #Charlene #Monaco - infoitcultura : Charlène Wittstock torna a sorridere a Palazzo Grimaldi, ma suo marito Alberto di Monaco non c’entra nu - ParliamoDiNews : Charlene di Monaco ultime notizie oggi in tempo reale #charlene #monaco #ultime #notizie #reale #12luglio - VelvetMagIta : Ballo della Rosa: perché Charlene di Monaco non ha accompagnato Alberto? #VelvetMag #Velvet - AseelArtistry : RT @MonacoTribuneIT: La Principessa ha commissionato una serie di quindici opere dall’artista sudafricano Junaid Sénéchal-Senekal. Poco dop… -

Charlene di Monaco raggiante, lascia senza fiato: terzo bebè in vista E si è pure temuto per le sue ancora deboli condizioni fisiche, tanto che Alberto di Monaco è ricorso ai ripari con delle dichiarazioni di poco successive per rassicurare sullo stato di salute della ... Charlene di Monaco, in arrivo due gemelli: ecco cosa sta accadendo Ecco cosa sta accadendo a Charlene di Monaco. Charlene di Monaco: di nuovo due gemelli Le anticipazioni Divorzio lampo, separazione, addio al Principato e tanto altro ancora. Nulla di tutto questo è ... E si è pure temuto per le sue ancora deboli condizioni fisiche, tanto che Alberto diè ricorso ai ripari con delle dichiarazioni di poco successive per rassicurare sullo stato di salute della ...Ecco cosa sta accadendo a Charlene di. Charlene di: di nuovo due gemelli Le anticipazioni Divorzio lampo, separazione, addio al Principato e tanto altro ancora. Nulla di tutto questo è ...