Catania, “ha ucciso due pazienti per vendicarsi di un trasferimento”: arrestato un infermiere dell’ospedale Cannizzaro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ha scelto due pazienti a caso e li ha uccisi somministrandoli diazepan. Tutto per vendicarsi nei confronti dei manager dell’ospedale che avevano disposto un trasferimento di reparto. Con quest’accusa un infermiere dell’ospedale Cannizzaro di Catania, Vincenzo Villani Conti, è stato arrestato. I pubblici ministeri ipotizzano nei suoi confronti l’accusa di omicidio premeditato pluriaggravato. I due pazienti sarebbero stato assassinati tra il 2020 e il 2021: si tratta di due donne, una 60enne e una di 80 anni. L’infermiere, 50 anni, è stato immediatamente sospeso dal servizio e nei suoi confronti è stato avviato un procedimento disciplinare, come ha spiegato la direzione dell’azienda ospedaliera. “Con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ha scelto duea caso e li ha uccisi somministrandoli diazepan. Tutto pernei confronti dei managerche avevano disposto undi reparto. Con quest’accusa undi, Vincenzo Villani Conti, è stato. I pubblici ministeri ipotizzano nei suoi confronti l’accusa di omicidio premeditato pluriaggravato. I duesarebbero stato assassinati tra il 2020 e il 2021: si tratta di due donne, una 60enne e una di 80 anni. L’, 50 anni, è stato immediatamente sospeso dal servizio e nei suoi confronti è stato avviato un procedimento disciplinare, come ha spiegato la direzione dell’azienda ospedaliera. “Con ...

