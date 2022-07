Carte di credito salvate e prosciugate su Google Chrome: cosa sta succedendo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Attenzione a memorizzare i dati di pagamento su Google Chrome. Nelle ultime settimane sono arrivate tante segnalazioni sul malware Emotet: si tratta di un software che punta a sottrarre agli utenti dati sensibili e informazioni riguardanti le Carte di credito e più in generale i metodi di pagamento online, come ad esempio PayPal. L'allarme è stato diffuso dagli esperti di Proofpoint Threat Insights, con il modulo lanciato dalla rete Emotet che è in grado di superare la sicurezza del noto browser di Google, accedendo così a tutti i dati sensibili che sono stati salvati dagli utenti. Nonostante Chrome salvi i dati di pagamento in modo criptomatico, il malware è capace di decifrarli e di recuperare quindi il numero della carta, nome e cognome del titolare e data di scadenza: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Attenzione a memorizzare i dati di pagamento su. Nelle ultime settimane sono arrivate tante segnalazioni sul malware Emotet: si tratta di un software che punta a sottrarre agli utenti dati sensibili e informazioni riguardanti ledie più in generale i metodi di pagamento online, come ad esempio PayPal. L'allarme è stato diffuso dagli esperti di Proofpoint Threat Insights, con il modulo lanciato dalla rete Emotet che è in grado di superare la sicurezza del noto browser di, accedendo così a tutti i dati sensibili che sono stati salvati dagli utenti. Nonostantesalvi i dati di pagamento in modo criptomatico, il malware è capace di decifrarli e di recuperare quindi il numero della carta, nome e cognome del titolare e data di scadenza: ...

