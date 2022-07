Brad Pitt, la malattia è grave: non riconosce più nemmeno i genitori (Di mercoledì 13 luglio 2022) Brad Pitt è un grandissimo attore, che abbiamo visto in moltissime pellicole ed apparizioni. Ma ci sono alcuni dettagli che non conoscevamo Negli ultimi giorni il famosissimo attore Brad Pitt ha rivelato di soffrire di una malattia molto grave. Talmente grave al punto che non riesce nemmeno più a riconoscere i volti dei suoi genitori. Ma che cosa è accaduto al celebre vip di Hollywood? William Bradley Pitt, conosciuto molto più semplicemente con il nome di Brad Pitt, nasce in Oklahoma il 18 dicembre del 1963. A pochissimi anni si trasferisce con la famiglia a Springfield, luogo in cui vive un’infanzia e un adolescenza molto felice. ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 13 luglio 2022)è un grandissimo attore, che abbiamo visto in moltissime pellicole ed apparizioni. Ma ci sono alcuni dettagli che non conoscevamo Negli ultimi giorni il famosissimo attoreha rivelato di soffrire di unamolto. Talmenteal punto che non riescepiù are i volti dei suoi. Ma che cosa è accaduto al celebre vip di Hollywood? Williamley, conosciuto molto più semplicemente con il nome di, nasce in Oklahoma il 18 dicembre del 1963. A pochissimi anni si trasferisce con la famiglia a Springfield, luogo in cui vive un’infanzia e un adolescenza molto felice. ...

