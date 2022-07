Bernardeschi: 'Al momento non ho firmato con nessun club' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Federico Bernardeschi e un futuro ancora da scrivere. L'ex trequartista della Juventus ha rotto il silenzio sui social: "Al momento... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Federicoe un futuro ancora da scrivere. L'ex trequartista della Juventus ha rotto il silenzio sui social: "Al...

Pubblicità

sportli26181512 : Bernardeschi: 'Al momento non ho firmato con nessun club': Federico Bernardeschi e un futuro ancora da scrivere. L'… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Distanza tra Juve e Bayern per De Ligt. Gabriel prima scelta in caso di partenza dell'olandese. Bernardes… - ilbianconerocom : Bernardeschi: 'Non ho firmato per nessuno. Quando arriverà il momento sarò io a comunicarlo' - marcoconterio : ?? ?? Federico #Bernardeschi a un passo dal #TorontoFC ma.. Non ancora. Su Instagram l'ex #Juventus 'Al momento non h… - TUTTOJUVE_COM : Bernardeschi: 'Al momento non ho firmato con nessun club. Quando lo farò sarò io stesso a comunicarlo' -