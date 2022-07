Andrea Iannone | senza freni sui social | lo sfogo intristisce i fan

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il pilota motociclistico italiano ed ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis si è sfogato duramente sui. Con chi ce l’aveva? Cosa ha scritto?è un pilota di moto con una lunga carriera alle spalle nelle classi 125, Moto2 e MotoGP. Complessivamente, in tutte le classi ha disputato 247 gare, conquistando 13 vittorie e 35 podi!– AltranotiziaMa che cosa ha pubblicatonelle sue Instagram Stories? Per quale motivo si è sfogato sul notonetwork nelle ultime ore?e la smentita su Instagramè nato a Vasto, in Abruzzo, il 9 agosto del 1989. Nel corso della sua carriera motociclistica ha chiuso per 3 volte al ...