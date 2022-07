Amichevoli estive, il Lecce perde di misura con il Bochum (Di mercoledì 13 luglio 2022) Termina 2-3 la partita tra Lecce e Bochum, amichevole estiva in preparazione della prossima stagione 2022/23. A decidere la partita sono le reti di Stoger al 35?, Holtmann al 44? e Ganvoula al 64?, per il Lecce doppietta di Colombo al 14? e al 17?. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca Nel primo tempo il Lecce parte davvero forte con azioni rapide e ad alte intensità. All’8’ infatti i salentini si rendono pericolosi con un bel tiro dalla distanza di Strefezza, pallone di poco alto sopra la traversa. Al 14’ poi colpisce Colombo, firmando la rete del vantaggio Leccese. Il numero 9 raccoglie un lancio in profondità di un compagno, entra in area di rigore e con due tentativi segna. Il primo tiro infatti viene respinto da Gamboa, ma sulla respinta Colombo non sbaglia. Passano pochi minuti e al 17’ ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Termina 2-3 la partita tra, amichevole estiva in preparazione della prossima stagione 2022/23. A decidere la partita sono le reti di Stoger al 35?, Holtmann al 44? e Ganvoula al 64?, per ildoppietta di Colombo al 14? e al 17?. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca Nel primo tempo ilparte davvero forte con azioni rapide e ad alte intensità. All’8’ infatti i salentini si rendono pericolosi con un bel tiro dalla distanza di Strefezza, pallone di poco alto sopra la traversa. Al 14’ poi colpisce Colombo, firmando la rete del vantaggiose. Il numero 9 raccoglie un lancio in profondità di un compagno, entra in area di rigore e con due tentativi segna. Il primo tiro infatti viene respinto da Gamboa, ma sulla respinta Colombo non sbaglia. Passano pochi minuti e al 17’ ...

