WindTre lancia la nuova edizione del programma di formazione ‘Empowering the Future’ (Di martedì 12 luglio 2022) ROMA – , ancorato al Fondo Nuove Competenze. “Si tratta di una ulteriore conferma dell’impegno nel preparare tutte le persone di WindTre ai cambiamenti del mondo del lavoro”, rileva Sergio Gonella (foto), Direttore Culture, Development, Inclusion & Talent Acquisition dell’azienda, “in linea con l’obiettivo ‘100% Future Ready People’ del nostro piano di sostenibilità”. L’iniziativa conta ventinove progetti, per un totale di trecentotrentamila ore, ed è suddivisa in diverse aree di intervento, in cui le componenti trasversali si combinano ad altre di natura verticale. “Intanto prosegue D Factor – afferma Gonella – programma di Learning & Development nato durante il lockdown al fine di accrescere le competenze digitali di tutte le nostre persone, a cui si affianca ‘Be Hybrid’, per apprendere a collaborare efficacemente nell’ambito del nostro ... Leggi su lopinionista (Di martedì 12 luglio 2022) ROMA – , ancorato al Fondo Nuove Competenze. “Si tratta di una ulteriore conferma dell’impegno nel preparare tutte le persone diai cambiamenti del mondo del lavoro”, rileva Sergio Gonella (foto), Direttore Culture, Development, Inclusion & Talent Acquisition dell’azienda, “in linea con l’obiettivo ‘100% Future Ready People’ del nostro piano di sostenibilità”. L’iniziativa conta ventinove progetti, per un totale di trecentotrentamila ore, ed è suddivisa in diverse aree di intervento, in cui le componenti trasversali si combinano ad altre di natura verticale. “Intanto prosegue D Factor – afferma Gonella –di Learning & Development nato durante il lockdown al fine di accrescere le competenze digitali di tutte le nostre persone, a cui si affianca ‘Be Hybrid’, per apprendere a collaborare efficacemente nell’ambito del nostro ...

Pubblicità

MissioneStartup : RT @Fra7russo: Competenze digitali, WindTre lancia la nuova edizione di “Empowering the Future” - Lopinionista : WindTre lancia la nuova edizione del programma di formazione ‘Empowering the Future’ - InnovazioneTri1 : RT @Fra7russo: Competenze digitali, WindTre lancia la nuova edizione di “Empowering the Future” - Fra7russo : Competenze digitali, WindTre lancia la nuova edizione di “Empowering the Future” - comunica_rp : Competenze digitali, WindTre lancia la nuova edizione di “Empowering the Future” -