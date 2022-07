Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

Astral infomobilità Buongiorno e Bentrovati da Astral infomobilità un servizio dellatraffico Tutto sommato torna regolare lungo le principali strade autostrade regionali ricordiamo che in provincia di Frosinone a causa di un incendio divampato nei giorni scorsi Restano chiuse la regionale forca d'acero e la regionale di Sora per il trasporto pubblico Sono deviate su Viale Togliatti le viene trama 519 autobus sostitutivi nella tratta Prenestina Bresadola Gerani sempre in tema di trasporti a subentrata data Hack nella gestione delle ferrovie MetreLido eViterbo mentre Cotral ha assunto la gestione della servizio ricordiamo inoltre che continuano le linee di Astral Federica Terenzi Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto A ...