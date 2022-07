Ultime Notizie Roma del 12-07-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il governo ad un sostanzioso intervento prima di fine mese per questo e su questo ci sarà una convocazione per ragionare di una bozza di uno strumento legislativo Prima che vada in consiglio dei ministri così A quanto si apprende da fonti sindacali Al termine dell’incontro draghi CGIL CISL e UIL a Palazzo Chigi tu non teriori misure anticrisi da adottare a sostegno delle famiglie L’unica novità è che ci sarà un nuovo incontro con i sindacati intorno al 25-26-27 luglio prima di prendere decisioni per il consiglio Ué riunito Nel formato Ecco fino a Bruxelles ha provato l’erogazione di un miliardo di euro di aiuti finanziari all’ucraina che un’economia in guerra fu l’invasione da parte della Russia annuncia via suocera la presidenza Ceca ...