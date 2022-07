Tour de France, anche Luis Leon Sanchez non spezza il tabù della Spagna! A digiuno di tappe nei grandi giri dal 2020 (Di martedì 12 luglio 2022) Vuelta 2020, siamo ad ottobre, è l’anno martoriato dal Covid-19 e Ion Izagirre si impone nella sesta tappa della corsa di casa. Da lì in poi il vuoto per la Spagna: non sono arrivate nei due anni successivi altre vittorie nei grandi giri per il Paese iberico, uno di quelli che nel nuovo millennio ha dominato in lungo e in largo. anche in questo Tour de France 2022 poche tracce degli spagnoli. Ci ha provato oggi Luis Leon Sanchez: così com’è successo all’Italia nell’ultimo Giro, con Nibali e Pozzovivo protagonisti, anche gli iberici si sono affidati ad un veterano come il 38enne della Bahrain-Victorious. Il digiuno però non è stato placato, vista la terza piazza sul ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Vuelta, siamo ad ottobre, è l’anno martoriato dal Covid-19 e Ion Izagirre si impone nella sesta tappacorsa di casa. Da lì in poi il vuoto per la Spagna: non sono arrivate nei due anni successivi altre vittorie neiper il Paese iberico, uno di quelli che nel nuovo millennio ha dominato in lungo e in largo.in questode2022 poche tracce degli spagnoli. Ci ha provato oggiz: così com’è successo all’Italia nell’ultimo Giro, con Nibali e Pozzovivo protagonisti,gli iberici si sono affidati ad un veterano come il 38enneBahrain-Victorious. Ilperò non è stato placato, vista la terza piazza sul ...

