Thor: Love and Thunder, gli spettatori chiedono a Marvel di aggiungere un avviso "Scene troppo dure" (Di martedì 12 luglio 2022) La durezza di alcune Scene di Thor: Love and Thunder che coinvolgono Jane Foster hanno spinto i fan a chiedere a Marvel di apporre un avviso prima dell'inizio del film per via della delicatezza del tema trattato. Alcuni spettatori di Thor: Love and Thunder hanno criticato la scelta di Marvel di non includerne un avviso all'inizio del film avvertendo il pubblico della presenza di Scene dure da vedere. Le Scene in questione riguardano il personaggio di Jane Foster, interpretato d Natalie Portman. I fan dei fumetti conoscono a fondo la storyline in seguito a cui la terrestre Jane Foster si trasforma in Mighty ...

