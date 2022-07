Terra Amara Anticipazioni 13 luglio 2022 | Yilmaz | dietro le sbarre | riceve un aiuto inatteso!

Pubblicità

BlackMambasDen_ : RT @fashionsoaptv: ??ASCOLTI 11 luglio: Terra Amara ha ottenuto 1.462.000 di telespettatori con l'eccellente 19.60% di share. ????La soap turc… - ParliamoDiNews : Terra amara, anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022 #Greysanatomy #Tramequotidiane #Tramesettimanali #12luglio - infoitcultura : Anticipazioni Terra Amara 13 luglio 2022: episodio 9 - Manuela28165933 : @onordelvero2 Mi possono aggregare? Allora io ho visto cherry season 1e2 stagione, Dream Dream 1e2stagione,loveinth… - redazionetvsoap : #terraamara #anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame -

, anticipazioni puntata 12 luglio: Yilmaz viene arrestato Le anticipazioni della puntata di, in onda l' 11 luglio , svelano che Yilmaz viene arrestato e portato in prigione a .../ Anticipazioni 12 luglio: Yilmaz arrestato, Zuleyha salvata da Demir Blanca , grazie alle cure di Cristobal , con il quale ha stretto un bel legame, è guarita. Rodolfo va a trovarla ma è ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Nelle puntate della soap opera turca Terra amara dal 18 al 22 luglio, Zuleyha se ne andrà via dalla tenuta di Hunkar e Demir ...